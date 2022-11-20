Характеристики товара
Описание
Лаконичный подвесной светильник из коллекции Irina выполнен в стиле лофт. Белый плафон округлой формы на металлическом основании будет эффектным дополнением в любом помещении. Такой светильник прекрасно подойдет в интерьер спальни, холла или комнаты отдыха.
- Площадь освещения 3 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 1
- Тип цоколя E27
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 60 Вт.
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 15,5*15,5*19
Вес брутто: 0,650
Объем: 0,005
Основные характеристики
- Высота1200 мм
- Ширина150 мм
- Длина150 мм
- Диаметр150 мм
- Материалметалл, ткань
- Цветбелый