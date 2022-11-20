Характеристики товара
Описание
Лаконичный подвесной светильник Irene в стиле лофт. Аккуратный плафон гармонично сочетает в себе цвета меди и темного дерева, источником света могут быть лампы накаливания или LED с цоколем Е27. Площадь освещения составляет 3 м², идеальный вариант для небольших комнат , барной или обеденной зоны. Приятная цветовая гамма светильника поможет дополнить любой современный интерьер.
- Площадь освещения 3 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 1
- Тип цоколя E27
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 60 Вт.
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 15,5*15,5*19
Вес брутто: 0,650
Объем: 0,005
Основные характеристики
- Высота1200 мм
- Ширина150 мм
- Длина150 мм
- Диаметр150 мм
- Материалметалл, ткань
- Цветбронза