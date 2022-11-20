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Подвесной светильник V2710-1P Irene 1*E27*60W

8 оценок

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Характеристики товара

Описание

Лаконичный подвесной светильник Irene в стиле лофт. Аккуратный плафон гармонично сочетает в себе цвета меди и темного дерева, источником света могут быть лампы накаливания или LED с цоколем Е27. Площадь освещения составляет 3 м², идеальный вариант для небольших комнат , барной или обеденной зоны. Приятная цветовая гамма светильника поможет дополнить любой современный интерьер.

  • Площадь освещения 3 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя E27
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Общая мощность светильника 60 Вт.

Упаковка

1 короб/ 1 шт

Габариты: 15,5*15,5*19

Вес брутто: 0,650

Объем: 0,005

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Основные характеристики

  • Высота1200 мм
  • Ширина150 мм
  • Длина150 мм
  • Диаметр150 мм
  • Материалметалл, ткань
  • Цветбронза

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