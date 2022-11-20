Характеристики товара
Описание
Современный подвесной светильник в виде птицы из коллекции Birds оснащен светодиодной лампой. Привлекает своей декоративной функцией в стиле оригами, а также дает комфортный дневной свет. Фигурка птицы может покачиваться от прикосновения или движения воздуха. Металлические элементы, голова и кончик хвоста птицы, служат противовесами. Контакты, расположенные под лапками, позволяют поставить фигурку с одной или другой стороны. Прекрасно дополнит интерьер спальни, детской комнаты или гостиной.
- Площадь освещения 6 м2
- Количество ламп 1
- Тип цоколя LED
- Мощность лампы 6 Вт.
- Общая мощность светильника 6 Вт.
- Световой поток 480 Lm
- Цветовая температура 3300 K
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 72*42*18
Вес брутто: 2,2
Объем: 0,050
Основные характеристики
- Высота1200 мм
- Ширина420 мм
- Длина420 мм
- Диаметр650 мм
- Материалметалл, акрил
- Цветбелый, золотой