Характеристики товара
Описание
Простой и лаконичный подвесной светильник Lingdal в стиле лофт. Стеклянные матовые плафоны расположенных в разных направлениях мягко и равномерно рассеивают свет. Металлический каркас состоящий из нескольких труб надежно крепится к потолку с помощью 2-х крепежных планок. Практичный и немного брутальный образ светильника идеально впишется в интерьер в стиле лофт или минимализм. Данная модель высотой 1 м лучше всего будет смотреться в комнатах с высокими потолками.
- Площадь освещения 12 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 2
- Тип цоколя G9
- Мощность лампы 30 Вт.
- Общая мощность светильника 60 Вт.
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Ширина130 мм
- Длина1000 мм
- Материалметалл, стекло
- Цветбелый, золотой