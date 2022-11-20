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Светодиодный подвесной светильник V5022-2PL Store

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Характеристики товара

Описание

Лаконичный светодиодный светильник Store в стиле хай-тек. Светодиодная лента мощностью 12 Вт встроена в удлинённую форму каркаса, силиконовая вставка позволяет создать мягкое и комфортное освещение. Каркас белого цвета из алюминия сочетает в себе плавные линии и геометрические формы, наделяя светильник практичным образом. Общая высота светильника составляет 120 см, отличный вариант для комнат с высокими потолками. Данная модель станет приятным дополнением интерьера в стиле минимализма. При монтаже высоту светильника можно отрегулировать с помощью подвесных тросов.

  • Площадь освещения 6 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя LED
  • Мощность лампы 12 Вт.
  • Общая мощность светильника 12 Вт.
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Основные характеристики

  • Высота1500 мм
  • Ширина10 мм
  • Длина380 мм
  • Материалметалл, силикон
  • Цветбелый

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