Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Светодиодный подвесной светильник V5022-2PL Store, произведённого компанией ChiedoCover
Светодиодный подвесной светильник V5022-2PL Store
43 оценки
2 99081
14 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Светодиодный подвесной светильник V5022-2PL Store - фото 1Светодиодный подвесной светильник V5022-2PL Store - фото 2
Распродажа

Светодиодный подвесной светильник V5022-2PL Store

Артикул: CH-027-445
43 оценки
Основные характеристики
  • Длина380 мм
  • Ширина10 мм
  • Высота1500 мм
  • Материалметалл, силикон
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Ель Южная Премиум
Фотография товара Ель Южная Премиум от компании ChiedoCover.
Следующий Турецкий ковёр синтетический Май Лов панда, детский, голубой
Фотография товара Турецкий ковёр синтетический Май Лов панда, детский, голубой от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Светильник Moderli V5022-2PL Store подвесной светодиодный

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина380 мм
  • Ширина10 мм
  • Высота1500 мм
  • Материалметалл, силикон
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Светильник лофт ХХХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник лофт ХХХ, произведённого компанией ChiedoCover
от18 390

Светильник лофт ХХХ

43
Распродажа
Фотография товара Светодиодный подвесной светильник с пультом V2890-PL Novas LED 108W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светодиодный подвесной светильник с пультом V2890-PL Novas LED 108W, произведённого компанией ChiedoCover
от6 39076
25 990 ₽Оптовая цена

Светодиодный подвесной светильник с пультом V2890-PL Novas LED 108W

39
В наличии 8 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный V10887-PL Ori от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный V10887-PL Ori, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49063
6 690 ₽Оптовая цена

Светильник подвесной светодиодный V10887-PL Ori

9
В наличии 91 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной Фенс План, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Фенс План, черный, произведённого компанией ChiedoCover
10 49029
14 590 ₽Оптовая цена

Светильник подвесной Фенс План, черный

11
  • белый
  • черный
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной Деск Гингко, голубой, 1200*450*450 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Деск Гингко, голубой, 1200*450*450, произведённого компанией ChiedoCover
9 69015
11 290 ₽

Светильник подвесной Деск Гингко, голубой, 1200*450*450

8
  • Светильник подвесной Деск Гингко, голубой
  • Светильник подвесной Деск Гингко, голубой, 1200*450*450
  • зеленый
  • бежевый
В наличии 8 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной Струт Тин, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Струт Тин, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
3 99049
7 690 ₽

Светильник подвесной Струт Тин, прозрачный

9
  • прозрачный
  • коричневый
  • черный
В наличии 66 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной Струт Тин, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Струт Тин, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 89059
9 290 ₽

Светильник подвесной Струт Тин, черный

12
  • прозрачный
  • коричневый
  • черный
В наличии 21 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной Пег Аврора, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Пег Аврора, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
1 89072
6 590 ₽

Светильник подвесной Пег Аврора, прозрачный

7
В наличии 101 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной Стрейтч Рози, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Стрейтч Рози, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 89031
6 990 ₽

Светильник подвесной Стрейтч Рози, розовый

7
  • розовый
  • светло-коричневый
  • зеленый
В наличии 7 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной Велл Рум, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Велл Рум, белый, произведённого компанией ChiedoCover
8 09031
11 690 ₽

Светильник подвесной Велл Рум, белый

15
В наличии 109 шт.

Другие товары из раздела подвесные светильники

Распродажа
Фотография товара Подвесной светильник V2850-1P Host 1*E14*40W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник V2850-1P Host 1*E14*40W, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49056
9 990 ₽Оптовая цена

Подвесной светильник V2850-1P Host 1*E14*40W

43
В наличии 131 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Подвесной светильник Логгиа Сектор, белый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник Логгиа Сектор, белый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99065
27 990 ₽Оптовая цена

Подвесной светильник Логгиа Сектор, белый, золотой

42
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Светодиодный подвесной светильник V5050-1PL Solumn от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светодиодный подвесной светильник V5050-1PL Solumn, произведённого компанией ChiedoCover
от6 39074
23 990 ₽Оптовая цена

Светодиодный подвесной светильник V5050-1PL Solumn

34
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной Поуф Сансет, бронза, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Поуф Сансет, бронза, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 29051
10 590 ₽Оптовая цена

Светильник подвесной Поуф Сансет, бронза, прозрачный

15
В наличии 23 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной Буреу Гела, черный, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Буреу Гела, черный, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29039
6 990 ₽Оптовая цена

Светильник подвесной Буреу Гела, черный, золотой

5
В наличии 45 шт.В пути 80 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной Архив Песаро, черный, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Архив Песаро, черный, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от2 59063
6 990 ₽Оптовая цена

Светильник подвесной Архив Песаро, черный, золотой

6
В наличии 5 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной Сеттл Леви, прозрачный, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Сеттл Леви, прозрачный, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79054
5 990 ₽Оптовая цена

Светильник подвесной Сеттл Леви, прозрачный, хром

9
В наличии 81 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный Канапе Силв, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный Канапе Силв, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59042
6 090 ₽Оптовая цена

Светильник подвесной светодиодный Канапе Силв, белый, черный

15
  • белый, черный
  • красный, белый, черный
В наличии 18 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный Сот Нико, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный Сот Нико, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 59047
15 990 ₽Оптовая цена

Светильник подвесной светодиодный Сот Нико, черный

13
В наличии 18 шт.
Распродажа
Фотография товара Светодиодный подвесной светильник V2341-PL Shumer от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светодиодный подвесной светильник V2341-PL Shumer, произведённого компанией ChiedoCover
от2 29078
9 990 ₽Оптовая цена

Светодиодный подвесной светильник V2341-PL Shumer

9
  • черный, золотой
  • белый, золотой
В наличии 72 шт.

Товар в корзине

Светодиодный подвесной светильник V5022-2PL Store
Светодиодный подвесной светильник V5022-2PL Store
от 2 990
14 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности