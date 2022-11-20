Характеристики товара
Описание
Тип цоколя: Е 27
Тип лампочки: Накаливания
Количество ламп: 1
Мощность ламп (W): 25
Напряжение (V): 220
Основные характеристики
- Высота530 мм
- Диаметр240 мм
- Материалметалл, дерево
Тип цоколя: Е 27
Тип лампочки: Накаливания
Количество ламп: 1
Мощность ламп (W): 25
Напряжение (V): 220
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