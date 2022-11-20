Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина950 мм
- Ширина670 мм
- Высота737 мм
Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас
Стол Mount со стеклянной столешницей
Журнальный стол Инсигния 120 x 60 серебро
Журнальный стол Инсигния 120 x 60 золото
Журнальный столик Бостон 50 x 32 золото
Журнальный столик Бостон 50 x 32 серебро
Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 серебро
Журнальный стол Инсигния 55 x 55 серебро
Журнальный стол Инсигния 55 x 55 золото
Журнальный стол Инсигния 55 x 55 темный
Стол Pallet №2
КОФЕЙНЫЙ СТОЛ ATELIER LOFT
Стол Ролет, многофункциональный на колёсах, темный
Стол Ролл, многофункциональный на колёсах, светлое дерево/ белый
Стол Isola, многофункциональный, коричневый/ черный
Стол Shuttle, многофункциональный, свтелое дерево/ белый
Стол Isola, многофункциональный, светлое дерево/ белый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден