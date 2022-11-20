Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина600 мм
- Ширина600 мм
- Высота450 мм
- Вес19.4 кг
- Объем0.065 л
- Материал ножекЛДСП / Металл
- Количество мест2
- Страна изготовленияКитай
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