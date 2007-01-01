Характеристики товара
Описание
Габариты изделия (Ш/ГхДхВ) : 130х110х195
Габариты элементов (Ш/ГхДхВ) : корзина: 125х80х132
стойка:5х5х181
основание: 103х108х30
Материал каркаса : сталь
Труба : Ø51
Покрытие : краска порошковая полимерная
Материал корзины : искусственный ротанг
Материал чехла мягкого элемента : Oxford
Тип подвеса : металлическая цепь
Допустимая нагрузка : 150
Требуется сборка : Да
Страна производства : РОССИЯ
Гарантийный срок : 12
Габариты упаковок (Ш/ГхДхВ) : корзина+подушка 1/3: 125х80х132
основание 3/3: 107х30х107
стойка 2/3: 5х5х178
Цвет каркаса : черный
Цвет корзины : черный
Цвет чехла мягкого элемента/матраса : красный
Наполнитель мягкого элемента/матраса : синтепух
Дополнительно : от пола до сиденья (без подушки) 52см
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1300 мм
- Высота1950 мм
- Максимальная нагрузка135 кг
- Материал каркасасталь
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет