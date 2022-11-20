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Кресло подвесное двойное Феникс - фото 1Кресло подвесное двойное Феникс - фото 2

Кресло подвесное двойное Феникс

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Габариты изделия (ШхДхВ) : 1300х1100х1950
Габариты элементов (ШхГ/ДхВ) : корзина: 1300х750х1250
стойка: 60х1950х50
основание: 1100х1100х50
Материал каркаса : сталь
Труба : Ø50
Покрытие : краска порошковая полимерная
Материал корзины : искусственный ротанг
Материал чехла мягкого элемента : Oxford
Тип подвеса : металлическая цепь
Допустимая нагрузка : 150
Требуется сборка : Да
Страна производства : РОССИЯ

30 кг / 1,285 м3

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Основные характеристики

  • Высота1950 мм
  • Высота до сиденья1100 мм
  • Ширина1300 мм
  • Материал каркасасталь
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Объём упаковки1.29 м3
  • Вес упаковки30 кг

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