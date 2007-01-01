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Настоящее фото товара Кресло подвесное двойное Феникс, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло подвесное двойное Феникс
37 оценок
21 99024
28 890 ₽
Товар в корзине. Перейти
Кресло подвесное двойное Феникс - фото 1Кресло подвесное двойное Феникс - фото 2
Распродажа

Кресло подвесное двойное Феникс

Артикул: CH-028-982
37 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1300 мм
  • Высота1950 мм
  • Максимальная нагрузка135 кг
  • Материал каркасасталь
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Габариты изделия (Ш/ГхДхВ) : 130х110х195

Габариты элементов (Ш/ГхДхВ) : корзина: 125х80х132

стойка:5х5х181

основание: 103х108х30

Материал каркаса : сталь

Труба : Ø51

Покрытие : краска порошковая полимерная

Материал корзины : искусственный ротанг

Материал чехла мягкого элемента : Oxford

Тип подвеса : металлическая цепь

Допустимая нагрузка : 150

Требуется сборка : Да

Страна производства : РОССИЯ

Гарантийный срок : 12

Габариты упаковок (Ш/ГхДхВ) : корзина+подушка 1/3: 125х80х132

основание 3/3: 107х30х107

стойка 2/3: 5х5х178

Цвет каркаса : черный

Цвет корзины : черный

Цвет чехла мягкого элемента/матраса : красный

Наполнитель мягкого элемента/матраса : синтепух

Дополнительно : от пола до сиденья (без подушки) 52см

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1300 мм
  • Высота1950 мм
  • Максимальная нагрузка135 кг
  • Материал каркасасталь

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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