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Стол «Плияж»120х60х73см

Артикул: CH-050-947
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

  • Максимально тонкий складной стол среди аналогов. Толщина стола в сложенном
    состоянии всего 8 см.
  • Габариты стола (ДхШхВ), см: в разложенном виде 120х60х73, в сложенном виде
    120х60х8
  • Сборка стола до рабочего состояния занимает не более 10 секунд.
  • Каркас выполнен из бесшовной трубы Ø20 мм с толщиной стенки 2 мм, марки сталь20.
  • Выдерживает распределённую нагрузку не менее 150 кг.
  • В раскладном механизме установлены полиамидные подшипники, что обеспечивает
    долгий срок службы.
  • Окраска основания выполнена порошковым полиэфирным полимером. Может быть в 3х
    цветах: серебро, белый, черный.
  • Столешница с прямыми или со скругленными углами, изготовлена из ЛДСП экологичного
    класса Е1 толщиной 16 мм с кромкой из пластика 2 мм. Может быть в 3х цветах: белый, черный,
    дуб сонома.
  • Столы можно соединять между собой в единые модули с помощью стальных фиксаторов,
    что удобно для оперативного оборудования помещения под любое мероприятие (банкеты,
    семинары, мастер-классы, залы переговоров и т.д.)
Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота730 мм
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал столешницыпластик, дуб
  • Материал подстольясталь
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1280 мм
  • Высота упаковки680 мм
  • Глубина упаковки90 мм
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Вес упаковки16.80 кг

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