Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2000 мм
- Ширина700 мм
- Высота840 мм
- Вес40 кг
- Материалдерево
- Цветкрасный, коричневый, черный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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