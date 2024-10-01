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Скамейка Французская лоза с подлокотником, 2000 - фото 1

Скамейка Французская лоза с подлокотником, 2000

Артикул: CH-057-714
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина2000 мм
  • Ширина700 мм
  • Высота840 мм
  • Вес40 кг
  • Материалдерево
  • Цветкрасный, коричневый, черный

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