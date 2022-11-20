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Скамья Вилвуд, 3х-местная - фото 1

Скамья Вилвуд, 3х-местная

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Шезлонг Ови
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Шезлонг Ови

Характеристики товара

Описание

Материал - сосна (массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собранных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобранном виде, упаковано в термоусадочную пленку, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте. Пиковая нагрузка 200 кг.

Вес: 8,67 кг
Высота: 41 см
Ширина: 135 см
Длина: 40 см
Упаковка (Д*Ш*В): 135x40x5 см
Упаковка (объем): 0.027 м3
Упаковка (вес): 8,86 кг
Площадь покраски: 2,16 м2
Высота сиденья: 41 см
Ширина сиденья: 135 см
Длина сиденья: 40 см

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Основные характеристики

  • Высота410 мм
  • Ширина1350 мм
  • Длина400 мм
  • Вес8.6 кг
  • Материалсосна
  • Цветбежевый

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