Характеристики товара
Описание
Материал - сосна (массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собранных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобранном виде, упаковано в термоусадочную пленку, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте. Пиковая нагрузка 200 кг.
Вес: 8,67 кг
Высота: 41 см
Ширина: 135 см
Длина: 40 см
Упаковка (Д*Ш*В): 135x40x5 см
Упаковка (объем): 0.027 м3
Упаковка (вес): 8,86 кг
Площадь покраски: 2,16 м2
Высота сиденья: 41 см
Ширина сиденья: 135 см
Длина сиденья: 40 см
Основные характеристики
- Высота410 мм
- Ширина1350 мм
- Длина400 мм
- Вес8.6 кг
- Материалсосна
- Цветбежевый