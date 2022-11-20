Характеристики товара
Описание
Логистические данные:
Вес: 23 кг
Габариты упаковки: 150 x 93 x 12 см
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Ширина610 мм
- Длина1500 мм
- Вес20 кг
- Материалмассив, сосна, дерево
- Страна изготовленияРоссия
Логистические данные:
Вес: 23 кг
Габариты упаковки: 150 x 93 x 12 см
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