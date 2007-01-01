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Настоящее фото товара Скамейка парковая «Форест» 1600 мох, произведённого компанией ChiedoCover
Скамейка парковая «Форест» 1600 мох
40 оценок
26 790
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Скамейка парковая «Форест» 1600 мох - фото 1Скамейка парковая «Форест» 1600 мох - фото 2

Скамейка парковая «Форест» 1600 мох

Артикул: CH-028-430
40 оценок
Основные характеристики
  • Длина1600 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота450 мм
  • Вес35 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Скамейка садово-парковая из термодерева «Форест» 1600 цвет мох. Дизайн минималистичный и простой, но при этом она выглядит стильно. Идеально подойдут для городского парка, придомовых территорий или вашего садового участка.

Вес, кг: 28
Транспортный объем, м3: 0,09

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота450 мм
  • Вес35 кг
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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