Характеристики товара
Описание
Квадратный пластиковый стол со столешницей из погодостойкого пластика и каркасом из стали (внутренний стержень).
Такие столы станут отличным выбором для обстановки фуд-кортов, кафе, ресторанов и баров. Благодаря использованию высококачественных материалов, они долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию. Столы можно использовать в том числе и на открытых площадках.
Особенности:
- столешница изготовлена из погодостойкого пластика;
- металлический каркас не ржавеет, не поддается коррозии;
- устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам;
- может быть разобран;
- подходит для использования в помещении и на открытом воздухе.
Количество в упаковке: 1 шт.
Вес брутто: 15,5 кг
Объем упаковки: 0.095 м3
Размер упаковки: 820х830х140 мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина800 мм
- Ширина800 мм
- Высота740 мм
- Вес14 кг
- Материал столешницыпластик
- Материал подстольяметалл
- Цветсерый
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.10 м3
- Изделия стопируютсяНет