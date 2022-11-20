Фотография Журнальный стол Веранда от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Новинка

Журнальный стол Веранда

5
Оптовая цена
16 890 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Журнальный стол Веранда
Журнальный стол Веранда
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Журнальный стол Веранда

5
16890 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота480 мм
  • Глубина650 мм
  • Ширина950 мм
  • Вес11 кг
  • Цветкоричневый
  • Материалротанг

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