Характеристики товара
Описание
Логистические данные:
Вес: 24,5 кг
Габариты упаковки: 161 х 61 х 10 см
Основные характеристики
- Высота860 мм
- Ширина1610 мм
- Глубина630 мм
- Вес22 кг
- Страна изготовленияРоссия
Логистические данные:
Вес: 24,5 кг
Габариты упаковки: 161 х 61 х 10 см
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