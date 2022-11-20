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Стол Кейт 180 складной чемодан пластиковый - фото 1Стол Кейт 180 складной чемодан пластиковый - фото 2Стол Кейт 180 складной чемодан пластиковый - фото 3Стол Кейт 180 складной чемодан пластиковый - фото 4Стол Кейт 180 складной чемодан пластиковый - фото 5Стол Кейт 180 складной чемодан пластиковый - фото 6Стол Кейт 180 складной чемодан пластиковый - фото 7

Стол Кейт 180 складной чемодан пластиковый

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Характеристики товара

Описание

В числе преимуществ, которыми обладает этот складной пластиковый стол-книжка, можно назвать выверенные параметры, легкость, прочность и эргономичность конструкции. При длине стола 182 сантиметра, ширине в 74 см и такой же высоте за ним могут разместиться до 15 человек. Благодаря этому стол можно использовать как для выездных деловых и праздничных мероприятий, так и в личных целях на собственной даче или в загородном доме. При этом вес модели – всего 13 кг, что позволяет без проблем загрузить его в автомобиль или перевезти в одиночку.
Для каркаса используется стальная труба особой прочности, а столешница выполнена из 100% не переработанного полиэтилена HDPE (полиэтилен высокой плотности). Считается одним из более безопасных видов пластика. HDPE пластик выдерживает высокие нагрузки, не трескается при ударной нагрузке, эластичен в диапазоне температур от –70 до +100 °С.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 93*74,5*9,7 см.
Масса брутто: 14,0 кг.
Объем: 0,0672

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Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Ширина740 мм
  • Длина1820 мм
  • Глубина740 мм
  • Вес13 кг
  • Материал столешницыпластик
  • Материал подстольясталь
  • Максимальная нагрузка250 кг
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки930 мм
  • Высота упаковки745 мм
  • Глубина упаковки97 мм
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Вес упаковки14 кг

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