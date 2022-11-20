Характеристики товара
Описание
В числе преимуществ, которыми обладает этот складной пластиковый стол-книжка, можно назвать выверенные параметры, легкость, прочность и эргономичность конструкции. При длине стола 182 сантиметра, ширине в 74 см и такой же высоте за ним могут разместиться до 15 человек. Благодаря этому стол можно использовать как для выездных деловых и праздничных мероприятий, так и в личных целях на собственной даче или в загородном доме. При этом вес модели – всего 13 кг, что позволяет без проблем загрузить его в автомобиль или перевезти в одиночку.
Для каркаса используется стальная труба особой прочности, а столешница выполнена из 100% не переработанного полиэтилена HDPE (полиэтилен высокой плотности). Считается одним из более безопасных видов пластика. HDPE пластик выдерживает высокие нагрузки, не трескается при ударной нагрузке, эластичен в диапазоне температур от –70 до +100 °С.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 93*74,5*9,7 см.
Масса брутто: 14,0 кг.
Объем: 0,0672
Основные характеристики
- Высота740 мм
- Ширина740 мм
- Длина1820 мм
- Глубина740 мм
- Вес13 кг
- Материал столешницыпластик
- Материал подстольясталь
- Максимальная нагрузка250 кг
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки930 мм
- Высота упаковки745 мм
- Глубина упаковки97 мм
- Объём упаковки0.07 м3
- Вес упаковки14 кг