Характеристики товара
Описание
Стол складной чемодан пластиковый Кейт 180, стальной каркас, полиэтилен высокой плотности HDPE
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1820 мм
- Ширина740 мм
- Глубина1820 мм
- Высота740 мм
- Вес13.5 кг
- Максимальная нагрузка450 кг
- Материал столешницыпластик
- Материал подстольясталь
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки930 мм
- Высота упаковки745 мм
- Глубина упаковки97 мм
- Вес упаковки15.5 кг
- Объём упаковки0.07 м3
- Габариты упаковки для логистики750
- Изделия стопируютсяНет