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Настоящее фото товара Стол Кейт 180 складной чемодан пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Кейт 180 складной чемодан пластиковый
26 оценок
6 09033
8 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Реальное изображение товара 1 Стол Кейт 180 складной чемодан пластиковый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стол Кейт 180 складной чемодан пластиковый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стол Кейт 180 складной чемодан пластиковый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стол Кейт 180 складной чемодан пластиковый производства ChiedoCover
Распродажа

Стол Кейт 180 складной чемодан пластиковый

Артикул: CH-017-882
26 оценок
Основные характеристики
  • Длина1820 мм
  • Ширина740 мм
  • Глубина1820 мм
  • Высота740 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол складной чемодан пластиковый Кейт 180, стальной каркас, полиэтилен высокой плотности HDPE

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1820 мм
  • Ширина740 мм
  • Глубина1820 мм
  • Высота740 мм
  • Вес13.5 кг
  • Максимальная нагрузка450 кг
  • Материал столешницыпластик
  • Материал подстольясталь
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки930 мм
  • Высота упаковки745 мм
  • Глубина упаковки97 мм
  • Вес упаковки15.5 кг
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Габариты упаковки для логистики750
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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