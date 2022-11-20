Характеристики товара
Описание
Длина: 120 см
Ширина: 38 см
Высота: 47 см
Упаковка (вес/объем) — 5 кг/0,04 м. куб.
Длина: 120 см
Ширина: 38 см
Высота: 47 см
Упаковка (вес/объем) — 5 кг/0,04 м. куб.
Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, орех, каркас черный
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