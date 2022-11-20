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Спот V5031-3C David

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Характеристики товара

Описание

Стильный и современный настенный светильник David. Плафоны из металла с декорированной вставкой подойдут для освещения любого интерьера в современном стиле. Возможность регулировать направление и угол светового потока позволяет настроить освещение по своему вкусу и создать акцент на интересных дизайнерских решениях в интерьере. Металлический каркас надежно крепится на планку. Данная модель станет отличным дополнительным источником света в доме.

  • Площадь освещения 10 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 3
  • Тип цоколя GU10
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Общая мощность светильника 180 Вт.
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Основные характеристики

  • Высота200 мм
  • Длина600 мм
  • Материалметалл, алюминий
  • Цветчерный

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