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Светодиодный спот V5043-3WL Right

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Характеристики товара

Описание

Современный светодиодный спот из серии Right. Металлические прямоугольные плафоны с точечным освещением помогут создать световой акцент и выделить интересные дизайнерские решения в интерьере. Возможность регулировать направление и угол светового потока, помогут настроить освещение по своему вкусу. Металлический каркас надежно крепится на планку, а компактные размеры спота дают возможность расположить освещение в небольших помещениях. Данная модель станет отличным дополнительным источником света в доме.

  • Площадь освещения 10 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя LED
  • Мощность лампы 9 Вт.
  • Общая мощность светильника 9 Вт.
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Основные характеристики

  • Ширина100 мм
  • Длина650 мм
  • Глубина100 мм
  • Материалметалл, алюминий
  • Цветчерный

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