Бра V2690-1W Slam 1*E14*60W

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Характеристики товара

Описание

Настенный светильник Slam станет отличным вариантом для дополнительного освещения в доме. Плафон из плотной ткани создаёт приглушенный и тёплый свет. Металлический каркас простой формы дополнен кристаллами, которые обогащают лаконичный дизайн светильника. Для освещения подходят лампы накаливания или LED с цоколем E14. Бра легко устанавливается при помощи крепёжной планки и надёжно фиксируется на стене.

  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя E14
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Общая мощность светильника 60 Вт.
  • Напряжение 220V-240V
  • Степень защиты IP 20

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 24*24*15

Вес брутто: 1,200

Объем: 0,009

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Основные характеристики

  • Высота375 мм
  • Ширина130 мм
  • Длина250 мм
  • Диаметр130 мм
  • Глубина250 мм
  • Материалметалл, ткань
  • Цветбелый, золотой

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