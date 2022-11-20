Характеристики товара
Описание
Настенный светильник Slam станет отличным вариантом для дополнительного освещения в доме. Плафон из плотной ткани создаёт приглушенный и тёплый свет. Металлический каркас простой формы дополнен кристаллами, которые обогащают лаконичный дизайн светильника. Для освещения подходят лампы накаливания или LED с цоколем E14. Бра легко устанавливается при помощи крепёжной планки и надёжно фиксируется на стене.
- Количество ламп 1
- Тип цоколя E14
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 60 Вт.
- Напряжение 220V-240V
- Степень защиты IP 20
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 24*24*15
Вес брутто: 1,200
Объем: 0,009
Основные характеристики
- Высота375 мм
- Ширина130 мм
- Длина250 мм
- Диаметр130 мм
- Глубина250 мм
- Материалметалл, ткань
- Цветбелый, золотой