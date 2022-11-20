Характеристики товара
Описание
Современное светодиодное бра Krit. Источником света служит LED лента, встроенная в металлический каркас спиральной формы. Общая мощность светодиодной ленты составляет 29 Вт со световым потоком 1740 Лм. Акриловый слой, расположенный поверх светодиодной ленты, способствует мягкому и равномерному освещению. Данная модель светильника станет оригинальным и практичным дополнением к основному освещению в спальне, в гостиной или в коридоре.
- Площадь освещения 4 м2
- Количество ламп 1
- Тип цоколя LED
- Мощность лампы 29 Вт.
- Общая мощность светильника 29 Вт.
- Световой поток 1740 Lm
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 36*13*18
Вес брутто:
Объем: 0,084
Основные характеристики
- Ширина120 мм
- Длина350 мм
- Глубина170 мм
- Материалметалл, акрил
- Цветбелый, серебряный