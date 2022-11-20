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Светодиодный настенный светильник V2760-WL Krit LED 29W

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Характеристики товара

Описание

Современное светодиодное бра Krit. Источником света служит LED лента, встроенная в металлический каркас спиральной формы. Общая мощность светодиодной ленты составляет 29 Вт со световым потоком 1740 Лм. Акриловый слой, расположенный поверх светодиодной ленты, способствует мягкому и равномерному освещению. Данная модель светильника станет оригинальным и практичным дополнением к основному освещению в спальне, в гостиной или в коридоре.

  • Площадь освещения 4 м2
  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя LED
  • Мощность лампы 29 Вт.
  • Общая мощность светильника 29 Вт.
  • Световой поток 1740 Lm

Упаковка

1 короб/ 1 шт

Габариты: 36*13*18

Вес брутто:

Объем: 0,084

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Основные характеристики

  • Ширина120 мм
  • Длина350 мм
  • Глубина170 мм
  • Материалметалл, акрил
  • Цветбелый, серебряный

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