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Спот V2703-3C Source 3*GU10*50W - фото 1Спот V2703-3C Source 3*GU10*50W - фото 2Спот V2703-3C Source 3*GU10*50W - фото 3

Спот V2703-3C Source 3*GU10*50W

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стильный спот в современном дизайне. Белый каркас плафонов декорированы металлической сеткой для стиля и практичности. В качестве источника света могут быть использованы галогенные или LED лампы с цоколем GU10. Подвижные плафоны помогают настроить точечное освещение и создавать интересные световые акценты в интерьере. Спот Source станет прекрасным дополнительным освещением для спальни, зала, гостиной или кухни.

  • Площадь освещения 6 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 3
  • Тип цоколя GU10
  • Мощность лампы 50 Вт.
  • Общая мощность светильника 150 Вт.

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 25,5*13*25,5

Вес брутто: 1,100

Объем: 0,008

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Основные характеристики

  • Высота110 мм
  • Ширина380 мм
  • Длина380 мм
  • Диаметр380 мм
  • Материалметалл
  • Цветбелый

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