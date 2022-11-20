Характеристики товара
Описание
Стильная светодиодная люстра Arista на штанге. Плафоны в форме колец разных размеров встроены в металлический каркас, образуя цельную конструкцию. Плафоны с большим диаметром имеют механизм регулировки, который позволяет настроить угол освещения на свой вкус. Металлический каркас декорирован вставками золотого цвета, которые акцентируют внимание на неподвижных плафонах люстры и обогащают образ всей конструкции. Диаметр всей люстры составляет 124 см, что позволяет охватить 18 м² площади для освещения комнаты. Данная модель станет отличным источником света для зала, гостиной или кухни.
- Площадь освещения 18 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 1
- Тип цоколя LED
- Мощность лампы 72 Вт.
- Общая мощность светильника 72 Вт.
Основные характеристики
- Высота260 мм
- Ширина1240 мм
- Материалметалл, силикон
- Цветбелый, золотой