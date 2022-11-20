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Светодиодная люстра на штанге V5080-CL Arista

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Характеристики товара

Описание

Стильная светодиодная люстра Arista на штанге. Плафоны в форме колец разных размеров встроены в металлический каркас, образуя цельную конструкцию. Плафоны с большим диаметром имеют механизм регулировки, который позволяет настроить угол освещения на свой вкус. Металлический каркас декорирован вставками золотого цвета, которые акцентируют внимание на неподвижных плафонах люстры и обогащают образ всей конструкции. Диаметр всей люстры составляет 124 см, что позволяет охватить 18 м² площади для освещения комнаты. Данная модель станет отличным источником света для зала, гостиной или кухни.

  • Площадь освещения 18 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя LED
  • Мощность лампы 72 Вт.
  • Общая мощность светильника 72 Вт.
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Основные характеристики

  • Высота260 мм
  • Ширина1240 мм
  • Материалметалл, силикон
  • Цветбелый, золотой

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