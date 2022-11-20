Характеристики товара
Описание
Лаконичный и стильный светодиодный светильник из серии Eclipce. Основное освещение встроено в металлический каркас по внутренней стороне, силиконовое матовое покрытие мягко и равномерно рассеивает свет. Несколько вставок в виде сферичных плафонов из матового стекла дополняют композицию. Источником света является светодиодная лента с общей мощностью 44 Вт. Общая длина светильника составляет 105 см, что позволяет охватывать 20 м² площади для освещения. При необходимости высоту светильника можно отрегулировать с помощью подвесных тросов. Данная модель золотого цвета станет идеальным выбором для освещения большой обеденной или барной зоны, а также зала и гостиной.
- Площадь освещения 20 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 1
- Тип цоколя LED
- Мощность лампы 44 Вт.
- Общая мощность светильника 44 Вт.
Основные характеристики
- Высота1200 мм
- Ширина260 мм
- Длина1050 мм
- Материалалюминий
- Цветбелый, золотой