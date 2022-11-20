Бра V1231-1W Flora 1*E14*60W

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Характеристики товара

Описание

Классический и лаконичный дизайн бра из коллекции Flora выполнен в актуальном стиле модерн. Металлическое основание подчеркнуто сдержанным тканевым плафоном светлого оттенка. Такой настенный светильник прекрасно дополнит интерьер спальни, холла или комнаты отдыха.

  • Площадь освещения 15 м2
  • Степень защиты IP 24
  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя E14
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Напряжение 220-265v

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 20*20*15

Вес брутто: 1,2

Объем: 0,01

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Основные характеристики

  • Высота200 мм
  • Ширина150 мм
  • Длина150 мм
  • Диаметр150 мм
  • Глубина150 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Цветбелый

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