Характеристики товара
Описание
Подвесной светодиодный светильник серии Montana в современном стиле. Оригинальный плафон из металла в белом цвете с матовым покрытием. В качестве источника света используется LED-лампа 12 Вт, что позволяет осветить 9 м². Свисающая люстра подходит для любой зоны: гостиной, коридора, зала, бара или уголка отдыха. Высоту подвеса можно отрегулировать при монтаже. Свисающий длинный светильник подходит для натяжных потолков.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина350 мм
- Глубина350 мм
- Высота1735 мм
- Вес0.9 кг
- Материалметалл, акрил
- Мощность12 Вт
- ЦокольLED
- Цветбелый