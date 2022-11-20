Характеристики товара
Описание
Современный настенный светодиодный светильник Ricco. Данная модель идеально подойдёт для точечного освещения в доме. Направленный свет на поверхность стены создает приглушенное и комфортное освещение. Настенный светильник поможет создать акцент на интересных интерьерных решениях в доме. Компактные размеры и плоская форма светильника позволяет экономить пространство, отличный вариант для узких коридоров и небольших помещений.
- Площадь освещения 4 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 1
- Тип цоколя LED
- Мощность лампы 7 Вт.
- Общая мощность светильника 7 Вт.
Основные характеристики
- Высота100 мм
- Ширина160 мм
- Длина600 мм
- Диаметр160 мм
- Глубина100 мм
- Материалметалл, акрил
- Цветбелый, черный