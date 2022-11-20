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Светильник настенный ST LUCE SL1148.301.01 CODDA - фото 1Светильник настенный ST LUCE SL1148.301.01 CODDA - фото 2Светильник настенный ST LUCE SL1148.301.01 CODDA - фото 3

Светильник настенный ST LUCE SL1148.301.01 CODDA

15 оценок
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Настольная лампа ST LUCE SL1148.314.01 CODDA
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Настольная лампа ST LUCE SL1148.314.01 CODDA

Характеристики товара

Описание

  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя G9
  • Мощность лампы 3 Вт.
  • Общая мощность светильника 3 Вт.
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Основные характеристики

  • Высота170 мм
  • Ширина150 мм
  • Вес0.8 кг
  • Материалметалл, стекло
  • Цветбелый, золотой

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