Товар в корзине. Перейти
Стол деревянный Алейо орех - фото 1Стол деревянный Алейо орех - фото 2Стол деревянный Алейо орех - фото 3Стол деревянный Алейо орех - фото 4Стол деревянный Алейо орех - фото 5Стол деревянный Алейо орех - фото 6Стол деревянный Алейо орех - фото 7Стол деревянный Алейо орех - фото 8Стол деревянный Алейо орех - фото 9Стол деревянный Алейо орех - фото 10

Стол деревянный Алейо орех

Артикул: CH-035-506
46 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол деревянный Форли бетон / черный матовый
Стол деревянный Форли бетон / черный матовый
Следующий Стол деревянный Алейо молочный
Стол деревянный Форли бетон / черный матовый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина790 мм
  • Высота750 мм
  • Вес35 кг
  • Объем0.16 л
  • Материал ножекМассив березы
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияРоссия

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Стол обеденный Dino, орехНастоящее фото товара Стол обеденный Dino, орех, произведённого компанией ChiedoCover
27 190
Оптовая цена

Стол обеденный Dino, орех

38
В наличии 25 шт.
Стол обеденный Dino, черный дубНастоящее фото товара Стол обеденный Dino, черный дуб, произведённого компанией ChiedoCover
27 190
Оптовая цена

Стол обеденный Dino, черный дуб

38
В наличии 21 шт.
Стол обеденный Dario, грецкий орехНастоящее фото товара Стол обеденный Dario, грецкий орех, произведённого компанией ChiedoCover
от41 890
Оптовая цена

Стол обеденный Dario, грецкий орех

42
В наличии 1 шт.
Стол обеденный МарбургНастоящее фото товара Стол обеденный Марбург, произведённого компанией ChiedoCover
14 490
Оптовая цена

Стол обеденный Марбург

150
Кофейный столик Contour MaxНастоящее фото товара Кофейный столик Contour Max, произведённого компанией ChiedoCover
от59 890
Оптовая цена

Кофейный столик Contour Max

160
Кофейный столик Contour MiniНастоящее фото товара Кофейный столик Contour Mini, произведённого компанией ChiedoCover
от29 890
Оптовая цена

Кофейный столик Contour Mini

164
Стол керамический ДелиНастоящее фото товара Стол керамический Дели, произведённого компанией ChiedoCover
15 790
Оптовая цена

Стол керамический Дели

33
Стол Фрейк, светло-коричневыйНастоящее фото товара Стол Фрейк, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
24 090

Стол Фрейк, светло-коричневый

32
В наличии 15 шт.
Распродажа
Стол обеденный Толедо D80 мраморНастоящее фото товара Стол обеденный Толедо D80 мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
от15 9906
16 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Толедо D80 мрамор

35
В наличии 16 шт.
Стол ЧК МНастоящее фото товара Стол ЧК М, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790

Стол ЧК М

43

С этим товаром покупают

Распродажа
Консольный столик Бруклин 115 x 30 сереброНастоящее фото товара Консольный столик Бруклин 115 x 30 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от17 59058
40 990 ₽Оптовая цена

Консольный столик Бруклин 115 x 30 серебро

58
В наличии 25 шт.
Диван Элис, капучино Настоящее фото товара Диван Элис, капучино , произведённого компанией ChiedoCover
144 690
Оптовая цена

Диван Элис, капучино

36
Настоящее фото товара Стул Галс Люкс, кожзам бежевый/ каркас хром, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Стул Галс Люкс, кожзам бежевый/ каркас хром

100
Настоящее фото товара ПРИСТАВНОЙ СТОЛ ANTIQUE COLUMN, произведённого компанией ChiedoCover
24 790
Оптовая цена

ПРИСТАВНОЙ СТОЛ ANTIQUE COLUMN

48
Распродажа
Стул с подлокотниками Нейтон, велюр зеленыйНастоящее фото товара Стул с подлокотниками Нейтон, велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99025
13 290 ₽Оптовая цена

Стул с подлокотниками Нейтон, велюр зеленый

53
Настоящее фото товара Стол Решт для 2-х сотрудников, дуб крафт, произведённого компанией ChiedoCover
от31 290
Оптовая цена

Стол Решт для 2-х сотрудников, дуб крафт

38

Другие товары из раздела обеденные столы

Стол Eliot 120 глянец, STATUARIO WHITE SINTERED STONE / WHITEНастоящее фото товара Стол Eliot 120 глянец, STATUARIO WHITE SINTERED STONE / WHITE, произведённого компанией ChiedoCover
от52 650
Оптовая цена

Стол Eliot 120 глянец, STATUARIO WHITE SINTERED STONE / WHITE

39
В наличии 1 шт.
Стол раскладной Navarrese, дуб/ кремовыйНастоящее фото товара Стол раскладной Navarrese, дуб/ кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
от31 190
Оптовая цена

Стол раскладной Navarrese, дуб/ кремовый

32
Настоящее фото товара Стол раздвижной Wenus, белый, шпон, длина до 180 см, произведённого компанией ChiedoCover
38 590
Оптовая цена

Стол раздвижной Wenus, белый, шпон, длина до 180 см

35
В наличии 9 шт.
Стол деревянный Джил крем с золотой патинойНастоящее фото товара Стол деревянный Джил крем с золотой патиной, произведённого компанией ChiedoCover
47 390
Оптовая цена

Стол деревянный Джил крем с золотой патиной

31
В наличии 6 шт.
Распродажа
Стол деревянный Энлэй дуб вота, белыйНастоящее фото товара Стол деревянный Энлэй дуб вота, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 59013
9 860 ₽Оптовая цена

Стол деревянный Энлэй дуб вота, белый

30
Стол деревянный Tulip 90 blackНастоящее фото товара Стол деревянный Tulip 90 black, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена

Стол деревянный Tulip 90 black

44
Стол деревянный Сайрус молочныйНастоящее фото товара Стол деревянный Сайрус молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от29 590
Оптовая цена

Стол деревянный Сайрус молочный

39
В наличии 5 шт.
Стол прямоугольный KENNER Берлин-120Настоящее фото товара Стол прямоугольный KENNER Берлин-120, произведённого компанией ChiedoCover
24 990
Оптовая цена

Стол прямоугольный KENNER Берлин-120

36
Стол ДамаскНастоящее фото товара Стол Дамаск, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090

Стол Дамаск

54
Настоящее фото товара Стол Шелли, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Стол Шелли

14

Товар в корзине

Стол деревянный Алейо орех
Стол деревянный Алейо орех
от 24 390
37 584 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Консольный столик Бруклин 115 x 30 сереброНастоящее фото товара Консольный столик Бруклин 115 x 30 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от17 59058
40 990 ₽Оптовая цена

Консольный столик Бруклин 115 x 30 серебро

58
В наличии 25 шт.
Диван Элис, капучино Настоящее фото товара Диван Элис, капучино , произведённого компанией ChiedoCover
144 690
Оптовая цена

Диван Элис, капучино

36
Настоящее фото товара Стул Галс Люкс, кожзам бежевый/ каркас хром, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Стул Галс Люкс, кожзам бежевый/ каркас хром

100
Настоящее фото товара ПРИСТАВНОЙ СТОЛ ANTIQUE COLUMN, произведённого компанией ChiedoCover
24 790
Оптовая цена

ПРИСТАВНОЙ СТОЛ ANTIQUE COLUMN

48