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Стол Сканди К 90, Орех - фото 1Стол Сканди К 90, Орех - фото 2

Стол Сканди К 90, Орех

Артикул: CH-052-934
14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота750 мм
  • Вес23 кг
  • Каркасмассив березы
  • Материал столешницыМДФ
  • Цветкоричневый

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