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Стол деревянный Лота Лофт черный матовый, бетон - фото 1Стол деревянный Лота Лофт черный матовый, бетон - фото 2Стол деревянный Лота Лофт черный матовый, бетон - фото 3Стол деревянный Лота Лофт черный матовый, бетон - фото 4Стол деревянный Лота Лофт черный матовый, бетон - фото 5Стол деревянный Лота Лофт черный матовый, бетон - фото 6Стол деревянный Лота Лофт черный матовый, бетон - фото 7Стол деревянный Лота Лофт черный матовый, бетон - фото 8Стол деревянный Лота Лофт черный матовый, бетон - фото 9Стол деревянный Лота Лофт черный матовый, бетон - фото 10

Стол деревянный Лота Лофт черный матовый, бетон

Артикул: CH-035-644
49 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина740 мм
  • Высота750 мм
  • Вес24.3 кг
  • Объем0.12 л
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест4
  • Страна изготовленияРоссия

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