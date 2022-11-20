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Стол Тринити лофт, дуб вотан

Артикул: CH-035-621
42 оценки
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Стол деревянный Тринити Лофт дуб вотан

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота750 мм
  • Вес18.7 кг
  • Объем0.05 л
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест4
  • Страна изготовленияРоссия

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