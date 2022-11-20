Товар в корзине. Перейти
Стол Монте 120, Слоновая кость - фото 1Стол Монте 120, Слоновая кость - фото 2Стол Монте 120, Слоновая кость - фото 3

Стол Монте 120, Слоновая кость

Артикул: CH-053-001
5 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Обеденный стол Классика
Фотография товара Обеденный стол Классика от компании ChiedoCover.
Следующий Стол раздвижной Милтон, 90(118)x60x75
Фотография товара Стол раздвижной Милтон, 90(118)x60x75 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Вес30 кг
  • Каркасмассив березы
  • Материал столешницыМДФ
  • Цветбежевый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Стол Марсель 1350, раздвижной, овальный, вишня, произведённого компанией ChiedoCover
от46 490
Оптовая цена

Стол Марсель 1350, раздвижной, овальный, вишня

36
Настоящее фото товара Стол раскладной обеденный с прямоугольной столешницей из МДФ, произведённого компанией ChiedoCover
21 690
Оптовая цена

Стол раскладной обеденный с прямоугольной столешницей из МДФ

48
Фотография товара Стол Аннебон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Аннебон, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Стол Аннебон

43
Фотография товара Стол обеденный Лео, белый мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Лео, белый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
41 490
Оптовая цена

Стол обеденный Лео, белый мрамор

33
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Толедо D80 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Толедо D80, произведённого компанией ChiedoCover
от12 9906
13 790 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Толедо D80

43
В наличии 17 шт.
Фотография товара Стол DSW 90, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол DSW 90, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стол DSW 90, прозрачный

34
Распродажа
Фотография товара Стол раздвижной Black, дуб каньон, лдсп от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Black, дуб каньон, лдсп, произведённого компанией ChiedoCover
19 1905
20 090 ₽Оптовая цена

Стол раздвижной Black, дуб каньон, лдсп

49
Фотография товара Стол Кейтлин белый / белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейтлин белый / белый, произведённого компанией ChiedoCover
41 190
Оптовая цена

Стол Кейтлин белый / белый

49
Фотография товара Стол Rondo 100-135*100 бук/белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Rondo 100-135*100 бук/белый, произведённого компанией ChiedoCover
19 990

Стол Rondo 100-135*100 бук/белый

35
В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Стол обеденный Голич, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Стол обеденный Голич

8

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Кейт складной пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кейт складной пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 39018
4 090 ₽Оптовая цена

Стул Кейт складной пластиковый

33
В наличии 3681 шт.
Фотография товара Стул Carol, терракотовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Carol, терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
17 890
Оптовая цена

Стул Carol, терракотовый

76
В наличии 3 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Oliver экокожа капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Oliver экокожа капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 49026
8 690 ₽Оптовая цена

Стул Oliver экокожа капучино

53
В наличии 14 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Miss Bibi, белый, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Miss Bibi, белый, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена

Стул пластиковый Miss Bibi, белый, красный

39
В наличии 7 шт.
Фотография товара Стул Роберто от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роберто, произведённого компанией ChiedoCover
7 390
Оптовая цена

Стул Роберто

59
В наличии 50 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Oliver Square велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Oliver Square велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99017
5 990 ₽Оптовая цена

Стул Oliver Square велюр синий

68
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Verdani от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Verdani, произведённого компанией ChiedoCover
13 590
Оптовая цена

Стул Verdani

62
В наличии 8 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Oxville, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Oxville, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
7 99013
9 090 ₽Оптовая цена

Стул Oxville, голубой

58
В наличии 535 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул складной банкетный SUPER LITE N черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной банкетный SUPER LITE N черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39543
4 190 ₽Оптовая цена

Стул складной банкетный SUPER LITE N черный

15
В наличии 4876 шт.
Фотография товара Стул Lana черный, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Lana черный, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена

Стул Lana черный, золотой

8
В наличии 30 шт.

Другие товары из раздела обеденные столы

Настоящее фото товара Слэб Кама, произведённого компанией ChiedoCover
от25 700

Слэб Кама

34
Настоящее фото товара Стол Бруно 1200, раздвижной, овальный, вишня/крем, произведённого компанией ChiedoCover
от44 790
Оптовая цена

Стол Бруно 1200, раздвижной, овальный, вишня/крем

37
Настоящее фото товара Стол Сидней 1300, раздвижной, прямоугольный, венге/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от83 690
Оптовая цена

Стол Сидней 1300, раздвижной, прямоугольный, венге/ бежевый

48
Фотография товара Стол Toronto, круглый, дуб/ черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Toronto, круглый, дуб/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
23 190
Оптовая цена

Стол Toronto, круглый, дуб/ черный

37
Фотография товара Стол деревянный Форли дуб рошелье / черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Форли дуб рошелье / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена

Стол деревянный Форли дуб рошелье / черный матовый

42
В наличии 3 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол деревянный Лорентайн слоновая кость / золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Лорентайн слоновая кость / золото, произведённого компанией ChiedoCover
от21 8901
22 000 ₽Оптовая цена

Стол деревянный Лорентайн слоновая кость / золото

47
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стол деревянный Сайрус молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Сайрус молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена

Стол деревянный Сайрус молочный

39
Фотография товара Стол деревянный раскладной Лота Лофт черный, дуб вотан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный раскладной Лота Лофт черный, дуб вотан, произведённого компанией ChiedoCover
от14 890
Оптовая цена

Стол деревянный раскладной Лота Лофт черный, дуб вотан

33
Фотография товара Стол круглый KENNER Берлин-100, столешница стекло кремовое матовое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол круглый KENNER Берлин-100, столешница стекло кремовое матовое, произведённого компанией ChiedoCover
27 990
Оптовая цена

Стол круглый KENNER Берлин-100, столешница стекло кремовое матовое

31
Настоящее фото товара Стол Аврора, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Стол Аврора

15

Товар в корзине

Стол Монте 120, Слоновая кость
Стол Монте 120, Слоновая кость
от 35 090
41 290 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Кейт складной пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кейт складной пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 39018
4 090 ₽Оптовая цена

Стул Кейт складной пластиковый

33
В наличии 3681 шт.
Фотография товара Стул Carol, терракотовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Carol, терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
17 890
Оптовая цена

Стул Carol, терракотовый

76
В наличии 3 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Oliver экокожа капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Oliver экокожа капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 49026
8 690 ₽Оптовая цена

Стул Oliver экокожа капучино

53
В наличии 14 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Miss Bibi, белый, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Miss Bibi, белый, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена

Стул пластиковый Miss Bibi, белый, красный

39
В наличии 7 шт.