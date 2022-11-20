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Стол Лидер 3, орех, черный

85 оценок
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Стол Лидер 3, черный

Характеристики товара

Описание

Диаметр: 1200-1800 мм

Столешница: ЛДСП

Каркас: сталь

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Основные характеристики

  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Цветкоричневый, черный

Варианты размеров

Диаметрмм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
1200 750 16 26.0 4490
1500 750 16 36.0 4990
1800 750 16 47.0 5890
1200 760 26 45.4 6990
1500 760 26 66.5 8190
1800 760 26 92.2 8890
1200 766 32 54.1 8290
1500 766 32 80.0 10190
1800 766 32 111.7 10990

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