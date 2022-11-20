Стол Лидер 3, орех, черный

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Надёжная упаковка

Складные столы упаковываются в пачки по две штуки столешницами друг к другу. Каждая пачка столов или столешниц упаковывается в картон и стрейч-пленку