Характеристики товара
Описание
Диаметр: 1200-1800 мм
Столешница: ЛДСП
Каркас: сталь
Основные характеристики
- Материал столешницыЛДСП
- Материал подстольясталь
- Цветкоричневый, черный
Диаметр: 1200-1800 мм
Столешница: ЛДСП
Каркас: сталь
|Диаметрмм
|Высотамм
|Столешницамм
|Вескг
|Оптовая цена₽
|1200
|750
|16
|26.0
|4490
|1500
|750
|16
|36.0
|4990
|1800
|750
|16
|47.0
|5890
|1200
|760
|26
|45.4
|6990
|1500
|760
|26
|66.5
|8190
|1800
|760
|26
|92.2
|8890
|1200
|766
|32
|54.1
|8290
|1500
|766
|32
|80.0
|10190
|1800
|766
|32
|111.7
|10990
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