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Стол Тор, круглый, дуб светлый

Артикул: CH-053-206
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Элегантный и аккуратный столик в стиле Прованс, хороший вариант для небольшой кухни. Круглая столешница ещё более снижает габариты этого стола, что позволит сэкономить место и разместить до 4-х человек. Изготовлена столешница из МДФ с качественной имитацией массива, поэтому Тор — это украшение для любого интерьера.

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Диаметр890 мм
  • Расстояние между ножек430 мм
  • Материал столешницыМДФ, шпон
  • Материал каркасабереза
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки900 мм
  • Высота упаковки300 мм
  • Глубина упаковки900 мм
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Вес упаковки9.90 кг

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