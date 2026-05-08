Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам
142 оценки
2 69013
3 090 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам - фото 1Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам - фото 2Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам - фото 3Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам - фото 4Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам - фото 5Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам - фото 6Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам - фото 7Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам - фото 8Распаковка стульев на металлокаркасе ChiedoCover - видео 9
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам производства ChiedoCover
Пожизненная гарантия

Мы уверены в качестве нашей продукции и предлагаем вам пожизненную гарантию на стулья ХИТ

Подробнее
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

Подробнее

Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам

Артикул: CH-007-159
142 оценки
Основные характеристики
  • Ширина420 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Хит 20мм - золото, арш темно-коричневый
Фотография товара Стул Хит 20мм - золото, арш темно-коричневый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Хит 25мм - бронза, шенилл коричневый
Фотография товара Стул Хит 25мм - бронза, шенилл коричневый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.

Стопируется по 9 штук

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Профиль каркаса25 мм
  • Вес6,5 кг
  • Толщина стенки каркаса1.2 мм
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • НаполнительEL
  • Материал каркасасталь
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкакожзам
  • Цвет каркасакоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа
Варианты обивкиВарианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Популярные варианты обивки - Жаккард Корона

Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам - обивка в цвете КраснаяКрасная
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Жаккард Ромб

Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам - обивка в цвете БежевыйБежевый
Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Экокожа Galaxy

Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам - обивка в цвете CreamCream
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Экокожа Domus

Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам - обивка в цвете ecruecru
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Велюр Velutto

Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам - обивка в цвете 22
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Велюр Белла

Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам - обивка в цвете 0909
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Велюр Teddy / Тедди

Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам - обивка в цвете Тэдди 018 (т.сер.)Тэдди 018 (т.сер.)
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Шенилл

Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Смотреть полный каталог обивок

Варианты каркаса - Покрытие

Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам - каркас в цвете ШампаньШампань
Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам - каркас в цвете БронзаБронза
Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам - каркас в цвете ТитанТитан
Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам - каркас в цвете СереброСеребро
Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам - каркас в цвете ПиранПиран
Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам - каркас в цвете Антик. Золото на беломАнтик. Золото на белом
Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам - каркас в цвете БелыйБелый
Сделаем стулья на заказ

Изготовим стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

С этим товаром покупают

Фотография товара Транспортировочный чехол на 10 стульев, черный, 420 ДЕН от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Транспортировочный чехол на 10 стульев, черный, 420 ДЕН, произведённого компанией ChiedoCover
1 590

Транспортировочный чехол на 10 стульев, черный, 420 ДЕН

6
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная

50
  • белый
  • черный
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99041
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01

77
  • белый
  • черный
Хит
Фотография товара Чехол на стул 08, спандекс белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 08, спандекс белый, произведённого компанией ChiedoCover
от38045
690 ₽

Чехол на стул 08, спандекс белый

14
В наличии 109 шт.В пути 150 шт.
Хит
Фотография товара Чехол на стул 01, спандекс белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 01, спандекс белый, произведённого компанией ChiedoCover
от38045
690 ₽

Чехол на стул 01, спандекс белый

7
В наличии 19 шт.В пути 330 шт.
Фотография товара Транспортировочный чехол на 10 стульев Хит, черный, 600 ДЕН от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Транспортировочный чехол на 10 стульев Хит, черный, 600 ДЕН, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Транспортировочный чехол на 10 стульев Хит, черный, 600 ДЕН

7
Фотография товара Коннектор для стула Хит 25мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Коннектор для стула Хит 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от235

Коннектор для стула Хит 25мм

10
В наличии 625 шт.В пути 2000 шт.

Другие товары из раздела стулья хит

АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69022
2 165 ₽

Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона

145
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20мм - бронза, арш темно-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - бронза, арш темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59025
2 105 ₽

Стул Хит 20мм - бронза, арш темно-коричневый

460
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20мм банкетный, золото, бежевая корона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм банкетный, золото, бежевая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 64036
2 545 ₽

Стул Хит 20мм банкетный, золото, бежевая корона

9
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Хит 25мм, с подлокотниками и широким сиденьем, жаккард санта белый, каркас черный глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хит 25мм, с подлокотниками и широким сиденьем, жаккард санта белый, каркас черный глянец, произведённого компанией ChiedoCover
от4 83011
5 380 ₽

Хит 25мм, с подлокотниками и широким сиденьем, жаккард санта белый, каркас черный глянец

10
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Поп Корн от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Поп Корн, произведённого компанией ChiedoCover
от3 740

Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Поп Корн

10
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20, жаккард арш изумруд, каркас золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, жаккард арш изумруд, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
от1 35042
2 325 ₽

Стул Хит 20, жаккард арш изумруд, каркас золото

13
В наличии 1 шт.
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20, жаккард Ромеро черный, каркас серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, жаккард Ромеро черный, каркас серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от1 64030
2 325 ₽

Стул Хит 20, жаккард Ромеро черный, каркас серебро

12
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20, рогожка Поларис графит, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, рогожка Поларис графит, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 35042
2 325 ₽

Стул Хит 20, рогожка Поларис графит, каркас черный

14
В наличии 1 шт.
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 25, кожзам Нитро Тан, каркас бронза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25, кожзам Нитро Тан, каркас бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69013
3 090 ₽

Стул Хит 25, кожзам Нитро Тан, каркас бронза

13
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20, жаккард Розел 04, каркас золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, жаккард Розел 04, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
от1 64030
2 325 ₽

Стул Хит 20, жаккард Розел 04, каркас золото

14

Товар в корзине

Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам
Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам
от 2 690
3 090 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Транспортировочный чехол на 10 стульев, черный, 420 ДЕН от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Транспортировочный чехол на 10 стульев, черный, 420 ДЕН, произведённого компанией ChiedoCover
1 590

Транспортировочный чехол на 10 стульев, черный, 420 ДЕН

6
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная

50
  • белый
  • черный
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99041
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01

77
  • белый
  • черный
Хит
Фотография товара Чехол на стул 08, спандекс белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 08, спандекс белый, произведённого компанией ChiedoCover
от38045
690 ₽

Чехол на стул 08, спандекс белый

14
В наличии 109 шт.В пути 150 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности