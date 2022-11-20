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Стол деревянный Сайрус молочный

Артикул: CH-035-615
39 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина840 мм
  • Высота760 мм
  • Вес46 кг
  • Объем0.167 л
  • Материал ножекМассив бука
  • Количество мест4
  • Страна изготовленияРоссия

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