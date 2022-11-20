Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина1200 мм
- Ширина840 мм
- Высота760 мм
- Вес46 кг
- Объем0.167 л
- Материал ножекМассив бука
- Количество мест4
- Страна изготовленияРоссия
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стол обеденный GUDI 120*75 белый
Стол Rondo 100-135*100 дуб/белый
Стол Petal D110
Стол Cremona 140, белый мрамор глянцевый, керамика/ черный каркас
Стол Trento 120, белый мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас
Стол Brick M 120, бетон Портленд/ черный
Стол Brick M 140, бетон Портленд/ белый
Стол Brick M 140, дуб Трюфель/ белый
Стол Brick M 140, Оникс/ черный
Стол Sirius бетон/ белый
Стол Элис 1000, раздвижной, круглый, бежевый
Стол Серсея орех кантри / грей
Журнальный стол Бернард крем с золотой патиной
Стол деревянный Гуанг дуб вотан, черный
Стол деревянный Энлэй дуб вота, белый
Стол деревянный Тринити Лофт дуб делано светлый
Стол деревянный Денвер Лофт бетон, черный матовый
Комплект мебели из иск. ротанга T197BT/Y137C-W56 Light brown (4+1)
Обеденный стол FIONA
Стол обеденный Олсон Мини 90, слоновая кость, натуральный