Товар в корзине. Перейти
Стол Тор, круглый, темный орех - фото 1Стол Тор, круглый, темный орех - фото 2Стол Тор, круглый, темный орех - фото 3Стол Тор, круглый, темный орех - фото 4Стол Тор, круглый, темный орех - фото 5

Стол Тор, круглый, темный орех

Артикул: CH-053-205
11 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул пластиковый полубарный Maya Bar 65, темно-серый
Стул пластиковый полубарный Maya Bar 65, темно-серый
Следующий Секция стульев Хит - золото, ромб красный
Стул пластиковый полубарный Maya Bar 65, темно-серый

Характеристики товара

Описание

Элегантный и аккуратный столик в стиле Прованс, хороший вариант для небольшой кухни. Круглая столешница ещё более снижает габариты этого стола, что позволит сэкономить место и разместить до 4-х человек. Изготовлена столешница из МДФ с качественной имитацией массива, поэтому Тор — это украшение для любого интерьера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Диаметр890 мм
  • Расстояние между ножек430 мм
  • Материал столешницыМДФ, шпон
  • Материал каркасабереза
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки900 мм
  • Высота упаковки300 мм
  • Глубина упаковки900 мм
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Вес упаковки9.40 кг

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Стол Элис 1000, раздвижной, круглый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от56 690
Оптовая цена

Стол Элис 1000, раздвижной, круглый, бежевый

49
Стол обеденный Apriori, венге/ прозрачныйНастоящее фото товара Стол обеденный Apriori, венге/ прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от68 090
Оптовая цена

Стол обеденный Apriori, венге/ прозрачный

31
Распродажа
Стол Хлоя 120-180*90 керамика темнаяНастоящее фото товара Стол Хлоя 120-180*90 керамика темная, произведённого компанией ChiedoCover
от79 99032
115 990 ₽Оптовая цена

Стол Хлоя 120-180*90 керамика темная

44
В наличии 1 шт.
Стол Barrel 110-145*70 дуб/белыйНастоящее фото товара Стол Barrel 110-145*70 дуб/белый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Стол Barrel 110-145*70 дуб/белый

40
Настоящее фото товара Стол обеденный Патрик, белый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
196 690
Оптовая цена

Стол обеденный Патрик, белый мрамор

40
Стол Flor, прозрачный, закаленное стекло, цвет опоры хромНастоящее фото товара Стол Flor, прозрачный, закаленное стекло, цвет опоры хром, произведённого компанией ChiedoCover
22 690
Оптовая цена

Стол Flor, прозрачный, закаленное стекло, цвет опоры хром

32
Распродажа
Стол раздвижной Вейв, дуб мореный + черный, массивНастоящее фото товара Стол раздвижной Вейв, дуб мореный + черный, массив, произведённого компанией ChiedoCover
49 19017
59 090 ₽Оптовая цена

Стол раздвижной Вейв, дуб мореный + черный, массив

128
Стол Арья венге / сливочно-кремовыйНастоящее фото товара Стол Арья венге / сливочно-кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена

Стол Арья венге / сливочно-кремовый

37
В наличии 8 шт.
Стол деревянный Цефей дуб рошелье / графитНастоящее фото товара Стол деревянный Цефей дуб рошелье / графит, произведённого компанией ChiedoCover
от17 790
Оптовая цена

Стол деревянный Цефей дуб рошелье / графит

43
Стол лофт РивьераНастоящее фото товара Стол лофт Ривьера, произведённого компанией ChiedoCover
от21 890

Стол лофт Ривьера

86

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул Кьявари Золото, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Золото, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 39018
5 290 ₽

Стул Кьявари Золото, деревянный

330
В наличии 6 шт.
ХитРаспродажа
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 8906
5 190 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый

307
В наличии 426 шт.
ХитРаспродажа
Стул Кьявари пластиковый NEW, белыйНастоящее фото товара Стул Кьявари пластиковый NEW, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 7908
5 190 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари пластиковый NEW, белый

318
В наличии 349 шт.
Распродажа
Стул Кьявари Bride пластик белыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Bride пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 29033
7 790 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Bride пластик белый

324
В наличии 143 шт.
Распродажа
Стул Кьявари Bride пластик золотойНастоящее фото товара Стул Кьявари Bride пластик золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29045
7 790 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Bride пластик золотой

320
В наличии 161 шт.
Распродажа
Стул Кьявари Bride пластик серебряныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Bride пластик серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29045
7 790 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Bride пластик серебряный

305
В наличии 138 шт.
Распродажа
Стул Кьявари Bride пластик черныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Bride пластик черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 69053
7 790 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Bride пластик черный

314
В наличии 427 шт.
Распродажа
Стул Кьявари пластиковый NEW, золотойНастоящее фото товара Стул Кьявари пластиковый NEW, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59018
5 590 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари пластиковый NEW, золотой

308
В наличии 500 шт.
Стул Chiavari (Кьявари) пластик белыйНастоящее фото товара Стул Chiavari (Кьявари) пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 565
Оптовая цена

Стул Chiavari (Кьявари) пластик белый

343
В наличии 132 шт.

Другие товары из раздела обеденные столы

Стол Dolce, прозрачный, закаленное стеклоНастоящее фото товара Стол Dolce, прозрачный, закаленное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
36 590
Оптовая цена

Стол Dolce, прозрачный, закаленное стекло

43
Стол Раймунд венге / белыйНастоящее фото товара Стол Раймунд венге / белый, произведённого компанией ChiedoCover
11 290
Оптовая цена

Стол Раймунд венге / белый

40
В наличии 9 шт.
Распродажа
Стол деревянный Павия орех с коричневой патинойНастоящее фото товара Стол деревянный Павия орех с коричневой патиной, произведённого компанией ChiedoCover
32 6908
35 250 ₽Оптовая цена

Стол деревянный Павия орех с коричневой патиной

38
В наличии 2 шт.
Распродажа
Стол деревянный Джиан дуб вотан, белыйНастоящее фото товара Стол деревянный Джиан дуб вотан, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 19014
9 440 ₽Оптовая цена

Стол деревянный Джиан дуб вотан, белый

42
Стол обеденный PicnicНастоящее фото товара Стол обеденный Picnic, произведённого компанией ChiedoCover
от60 790
Оптовая цена

Стол обеденный Picnic

40
В наличии 8 шт.
Барный табурет Россумс, черныйНастоящее фото товара Барный табурет Россумс, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от21 490
Оптовая цена

Барный табурет Россумс, черный

13
Стол пластиковый обеденный Step + Step Mini, коричневыйНастоящее фото товара Стол пластиковый обеденный Step + Step Mini, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Стол пластиковый обеденный Step + Step Mini, коричневый

14
В наличии 9 шт.
Распродажа
Стол обеденный Ballet 100*75 молочныйНастоящее фото товара Стол обеденный Ballet 100*75 молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от44 99011
49 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Ballet 100*75 молочный

12
В наличии 18 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стол обеденный Ballet 100*75 серый, произведённого компанией ChiedoCover
от44 99011
49 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Ballet 100*75 серый

6
В наличии 17 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стол обеденный Ballet 100*75 темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от44 99011
49 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Ballet 100*75 темное дерево

10
В наличии 17 шт.

Товар в корзине

Стол Тор, круглый, темный орех
Стол Тор, круглый, темный орех
от 15 690
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул Кьявари Золото, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Золото, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 39018
5 290 ₽

Стул Кьявари Золото, деревянный

330
В наличии 6 шт.
ХитРаспродажа
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 8906
5 190 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый

307
В наличии 426 шт.
ХитРаспродажа
Стул Кьявари пластиковый NEW, белыйНастоящее фото товара Стул Кьявари пластиковый NEW, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 7908
5 190 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари пластиковый NEW, белый

318
В наличии 349 шт.
Распродажа
Стул Кьявари Bride пластик белыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Bride пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 29033
7 790 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Bride пластик белый

324
В наличии 143 шт.