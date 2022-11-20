Характеристики товара
Описание
Элегантный и аккуратный столик в стиле Прованс, хороший вариант для небольшой кухни. Круглая столешница ещё более снижает габариты этого стола, что позволит сэкономить место и разместить до 4-х человек. Изготовлена столешница из МДФ с качественной имитацией массива, поэтому Тор — это украшение для любого интерьера.
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Диаметр890 мм
- Расстояние между ножек430 мм
- Материал столешницыМДФ, шпон
- Материал каркасабереза
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Ширина упаковки900 мм
- Высота упаковки300 мм
- Глубина упаковки900 мм
- Объём упаковки0.24 м3
- Вес упаковки9.40 кг