Характеристики товара
Описание
Лаконичный барный стол на одной ножке позволяет обустроить небольшие пространства кухни, кафе или бара.
Компактная столешница 60*60 см выполнена из МДФ с покрытием из шпона. Устойчивое основание изготовлено из металла в тон столешнице.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина600 мм
- Высота1030 мм
- Вес19.3 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал столешницыМДФ
- Материал ножексталь
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1010 мм
- Высота упаковки750 мм
- Глубина упаковки100 мм
- Вес упаковки22 кг
- Объём упаковки0.08 м3
- Габариты упаковки для логистики1010
- Изделия стопируютсяНет