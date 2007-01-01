Характеристики товара
Описание
Стол обеденный GUDI 120х75 белый деревянный массив гевеи
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина750 мм
- Глубина1200 мм
- Высота740 мм
- Вес16 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал столешницыМДФ
- Материал каркасадерево
- Материал подстольядерево
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1215 мм
- Высота упаковки765 мм
- Глубина упаковки55 мм
- Вес упаковки18 кг
- Объём упаковки0.51 м3
- Габариты упаковки для логистики1230
- Изделия стопируютсяНет