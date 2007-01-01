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Настоящее фото товара Стол обеденный GUDI 120*75 белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол обеденный GUDI 120*75 белый
26 оценок
9 49037
14 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол обеденный GUDI 120*75 белый - фото 1Стол обеденный GUDI 120*75 белый - фото 2Стол обеденный GUDI 120*75 белый - фото 3Стол обеденный GUDI 120*75 белый - фото 4Стол обеденный GUDI 120*75 белый - фото 5
Распродажа

Стол обеденный GUDI 120*75 белый

Артикул: CH-016-870
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина750 мм
  • Глубина1200 мм
  • Высота740 мм
  • Вес16 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол обеденный GUDI 120х75 белый деревянный массив гевеи

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина750 мм
  • Глубина1200 мм
  • Высота740 мм
  • Вес16 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал каркасадерево
  • Материал подстольядерево
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1215 мм
  • Высота упаковки765 мм
  • Глубина упаковки55 мм
  • Вес упаковки18 кг
  • Объём упаковки0.51 м3
  • Габариты упаковки для логистики1230
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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