Характеристики товара
Описание
Обеденный стол. Ножки выполнены из массива гевеи, столешница - МДФ с покрытием из лакированного шпона.
Размер столешницы 120 на 75 см позволяет комфортно расположиться за ним семьей или собрать друзей.
Классический дизайн стола легко сочетается с разными стульями и позволяет создать поистине уникальный интерьер. Обеденный стол GUDI деревянный, цвет белый
1 коробка/1 шт
Габариты: 1215*765*55
Вес брутто: 18
Объем: 0,051
Основные характеристики
- Высота740 мм
- Ширина1200 мм
- Глубина750 мм
- Вес16 кг
- Материал каркасадерево
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольядерево
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветбелый
- Страна изготовленияМалайзия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1215 мм
- Высота упаковки765 мм
- Глубина упаковки55 мм
- Объём упаковки0.05 м3
- Вес упаковки18 кг