Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина850 мм
- Глубина2000 мм
- Высота760 мм
- Вес85 кг
- Максимальная нагрузка80 кг
- Материал столешницыкерамика
- Материал подстольяметалл
- Цветкоричневый, серый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки970 мм
- Высота упаковки175 мм
- Глубина упаковки1470 мм
- Вес упаковки101.5 кг
- Объём упаковки0.25 м3
- Габариты упаковки для логистики1470
- Изделия стопируютсяНет