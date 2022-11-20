Характеристики товара
Описание
Утонченный обеденный стол Артизан в классическом стиле с рисунком серого мрамора. Столешница из керамики отличный вариант для кухни. Материал знаменит прочностью и долговечностью, поверхность устойчива к различным внешним воздействиям. Компактный размер позволяет экономить пространство. Благодаря спрятанным по бокам элементам можно увеличить полезную площадь стола дополнительно на 30 или 60 см. Ножки выполнены из массива дерева в оригинальной форме, которые надежно удерживают всю конструкцию. Обеденный стол Артизан станет практичным украшением любой кухни или обеденной зоны.
2 коробки / 1 шт.
Габариты:
1короб: 147*97*17,5 2короб: 62*67*69
Вес брутто:
1короб: 86,500 2короб: 15,000
Объем:
1короб: 0,250 2короб: 0,287
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина1400/2000 мм
- Глубина900 мм
- Вес85 кг
- Материал столешницыкерамика
- Материал подстольядерево
- Цветкоричневый, серый