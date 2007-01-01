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Настоящее фото товара Стол обеденный Артизан раскладной 140-200*90 керамика, произведённого компанией ChiedoCover
Стол обеденный Артизан раскладной 140-200*90 керамика
26 оценок
111 0908
119 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол обеденный Артизан раскладной 140-200*90 керамика - фото 1Стол обеденный Артизан раскладной 140-200*90 керамика - фото 2Стол обеденный Артизан раскладной 140-200*90 керамика - фото 3Стол обеденный Артизан раскладной 140-200*90 керамика - фото 4Стол обеденный Артизан раскладной 140-200*90 керамика - фото 5
Распродажа

Стол обеденный Артизан раскладной 140-200*90 керамика

Артикул: CH-028-132
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина850 мм
  • Глубина2000 мм
  • Высота760 мм
  • Вес85 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обеденный стол Артизан раскладной 140-200*85 керамика

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина850 мм
  • Глубина2000 мм
  • Высота760 мм
  • Вес85 кг
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал подстольяметалл
  • Цветкоричневый, серый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки970 мм
  • Высота упаковки175 мм
  • Глубина упаковки1470 мм
  • Вес упаковки101.5 кг
  • Объём упаковки0.25 м3
  • Габариты упаковки для логистики1470
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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