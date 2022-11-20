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Стол обеденный Артизан раскладной 140-200*90 керамика

12 оценок

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Характеристики товара

Описание

Утонченный обеденный стол Артизан в классическом стиле с рисунком серого мрамора. Столешница из керамики отличный вариант для кухни. Материал знаменит прочностью и долговечностью, поверхность устойчива к различным внешним воздействиям. Компактный размер позволяет экономить пространство. Благодаря спрятанным по бокам элементам можно увеличить полезную площадь стола дополнительно на 30 или 60 см. Ножки выполнены из массива дерева в оригинальной форме, которые надежно удерживают всю конструкцию. Обеденный стол Артизан станет практичным украшением любой кухни или обеденной зоны.

2 коробки / 1 шт.

Габариты:

1короб: 147*97*17,5 2короб: 62*67*69

Вес брутто:

1короб: 86,500 2короб: 15,000

Объем:

1короб: 0,250 2короб: 0,287

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина1400/2000 мм
  • Глубина900 мм
  • Вес85 кг
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал подстольядерево
  • Цветкоричневый, серый

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