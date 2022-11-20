Товар в корзине. Перейти
Стол Тор, квадратный, дуб светлый - фото 1Стол Тор, квадратный, дуб светлый - фото 2Стол Тор, квадратный, дуб светлый - фото 3Стол Тор, квадратный, дуб светлый - фото 4

Стол Тор, квадратный, дуб светлый

Артикул: CH-053-207
6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул пластиковый полубарный Maya Bar 65, темно-серый
Стул пластиковый полубарный Maya Bar 65, темно-серый
Следующий Секция стульев Хит - золото, ромб красный
Стул пластиковый полубарный Maya Bar 65, темно-серый

Характеристики товара

Описание

Хороший вариант для небольшой кухни. Квадратная столешница при необходимости даёт возможность состыковать несколько столов или вписать его в угол комнаты. Изготовлена столешница из МДФ с качественной имитацией массива, поэтому Тор — это украшение для любого интерьера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина890 мм
  • Глубина890 мм
  • Высота750 мм
  • Расстояние между ножек430 мм
  • Материал столешницыМДФ, шпон
  • Материал каркасабереза
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки900 мм
  • Высота упаковки300 мм
  • Глубина упаковки900 мм
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Вес упаковки9.90 кг

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Стол Кадис 1100, раздвижной, прямоугольный, белый с патиной, произведённого компанией ChiedoCover
от50 090
Оптовая цена

Стол Кадис 1100, раздвижной, прямоугольный, белый с патиной

35
Стол обеденный Apriori, береза/ прозрачныйНастоящее фото товара Стол обеденный Apriori, береза/ прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от69 790
Оптовая цена

Стол обеденный Apriori, береза/ прозрачный

39
Стол АннебонНастоящее фото товара Стол Аннебон, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Стол Аннебон

43
Стол обеденный КудретНастоящее фото товара Стол обеденный Кудрет, произведённого компанией ChiedoCover
145 490
Оптовая цена

Стол обеденный Кудрет

155
Стол Серсея орех кантри / грейНастоящее фото товара Стол Серсея орех кантри / грей, произведённого компанией ChiedoCover
34 590
Оптовая цена

Стол Серсея орех кантри / грей

45
Распродажа
Журнальный стол Бернард крем с золотой патинойНастоящее фото товара Журнальный стол Бернард крем с золотой патиной, произведённого компанией ChiedoCover
от21 9908
23 750 ₽Оптовая цена

Журнальный стол Бернард крем с золотой патиной

34
В наличии 3 шт.
Распродажа
Стол деревянный Тринити Лофт бетон, белый матовыйНастоящее фото товара Стол деревянный Тринити Лофт бетон, белый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 29024
10 800 ₽Оптовая цена

Стол деревянный Тринити Лофт бетон, белый матовый

32
В наличии 19 шт.
Стол деревянный Алеста Лофт, черный матовыйНастоящее фото товара Стол деревянный Алеста Лофт, черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Стол деревянный Алеста Лофт, черный матовый

32
В наличии 23 шт.
Стол прямоугольный KENNER Сидней-120, столешница стекло белое матовоеНастоящее фото товара Стол прямоугольный KENNER Сидней-120, столешница стекло белое матовое, произведённого компанией ChiedoCover
27 990
Оптовая цена

Стол прямоугольный KENNER Сидней-120, столешница стекло белое матовое

42
Распродажа
Стол барный Form 60*60 белыйНастоящее фото товара Стол барный Form 60*60 белый, произведённого компанией ChiedoCover
21 99013
24 990 ₽Оптовая цена

Стол барный Form 60*60 белый

37
В наличии 81 шт.

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Люстра Triumph 5, произведённого компанией ChiedoCover
от35 090
Оптовая цена

Люстра Triumph 5

47
В наличии 34 шт.
Распродажа
Стул офисный Филиус экокожа коричневыйНастоящее фото товара Стул офисный Филиус экокожа коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99020
18 690 ₽Оптовая цена

Стул офисный Филиус экокожа коричневый

32
В наличии 136 шт.
Пуф Феликс квадратный, розовый велюр/ черный каркасНастоящее фото товара Пуф Феликс квадратный, розовый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Пуф Феликс квадратный, розовый велюр/ черный каркас

48
В наличии 56 шт.
Распродажа
Кресло поворотное Bella, фиолетовый, велюрНастоящее фото товара Кресло поворотное Bella, фиолетовый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
12 89013
14 690 ₽Оптовая цена

Кресло поворотное Bella, фиолетовый, велюр

95
В наличии 2 шт.
Распродажа
Стол раздвижной Arris, дуб канзас, лдсп, ширина 72 смНастоящее фото товара Стол раздвижной Arris, дуб канзас, лдсп, ширина 72 см, произведённого компанией ChiedoCover
14 7909
16 090 ₽Оптовая цена

Стол раздвижной Arris, дуб канзас, лдсп, ширина 72 см

42
В наличии 16 шт.
Стул Kora 1 gray / blackНастоящее фото товара Стул Kora 1 gray / black, произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена

Стул Kora 1 gray / black

39
В наличии 1 шт.
Зеркало ЛексингтонНастоящее фото товара Зеркало Лексингтон, произведённого компанией ChiedoCover
от40 390
Оптовая цена

Зеркало Лексингтон

37
В наличии 10 шт.
Консоль УитманНастоящее фото товара Консоль Уитман, произведённого компанией ChiedoCover
от49 790
Оптовая цена

Консоль Уитман

33
В наличии 5 шт.
Компьютерное кресло Trizor черный/белыйНастоящее фото товара Компьютерное кресло Trizor черный/белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена

Компьютерное кресло Trizor черный/белый

9
В наличии 10 шт.
Распродажа
Стул Бистро, каркас серебро, кожзам черныйНастоящее фото товара Стул Бистро, каркас серебро, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 09027
1 490 ₽

Стул Бистро, каркас серебро, кожзам черный

7
В наличии 2 шт.

Другие товары из раздела обеденные столы

Настоящее фото товара Стол Кадис 1050, раздвижной, круглый, крем, произведённого компанией ChiedoCover
от85 690
Оптовая цена

Стол Кадис 1050, раздвижной, круглый, крем

30
Стол Морли дуб, тон махагонНастоящее фото товара Стол Морли дуб, тон махагон, произведённого компанией ChiedoCover
45 190
Оптовая цена

Стол Морли дуб, тон махагон

45
Распродажа
Стол Miller, черный мрамор, закаленное стеклоНастоящее фото товара Стол Miller, черный мрамор, закаленное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
33 9901
34 090 ₽Оптовая цена

Стол Miller, черный мрамор, закаленное стекло

57
В наличии 8 шт.
Стол раздвижной Best, белый структурный, лдсп, цвет опоры дуб натуральныйНастоящее фото товара Стол раздвижной Best, белый структурный, лдсп, цвет опоры дуб натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
15 490
Оптовая цена

Стол раздвижной Best, белый структурный, лдсп, цвет опоры дуб натуральный

36
В наличии 7 шт.
Стол деревянный Деон белыйНастоящее фото товара Стол деревянный Деон белый, произведённого компанией ChiedoCover
31 590
Оптовая цена

Стол деревянный Деон белый

40
В наличии 4 шт.
Стол деревянный Красидиано молочныйНастоящее фото товара Стол деревянный Красидиано молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от43 890
Оптовая цена

Стол деревянный Красидиано молочный

39
В наличии 2 шт.
Стол деревянный АрктоисНастоящее фото товара Стол деревянный Арктоис, произведённого компанией ChiedoCover
от33 790
Оптовая цена

Стол деревянный Арктоис

37
В наличии 1 шт.
Стол обеденный Сидней раскладной 90-120*70 белый, матовыйНастоящее фото товара Стол обеденный Сидней раскладной 90-120*70 белый, матовый, произведённого компанией ChiedoCover
20 990
Оптовая цена

Стол обеденный Сидней раскладной 90-120*70 белый, матовый

36
Стол Leruks, массив дубаНастоящее фото товара Стол Leruks, массив дуба, произведённого компанией ChiedoCover
от95 000
Оптовая цена

Стол Leruks, массив дуба

13
Стол Акрюм, массив дубаНастоящее фото товара Стол Акрюм, массив дуба, произведённого компанией ChiedoCover
от34 900
Оптовая цена

Стол Акрюм, массив дуба

5

Товар в корзине

Стол Тор, квадратный, дуб светлый
Стол Тор, квадратный, дуб светлый
от 15 690
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Люстра Triumph 5, произведённого компанией ChiedoCover
от35 090
Оптовая цена

Люстра Triumph 5

47
В наличии 34 шт.
Распродажа
Стул офисный Филиус экокожа коричневыйНастоящее фото товара Стул офисный Филиус экокожа коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99020
18 690 ₽Оптовая цена

Стул офисный Филиус экокожа коричневый

32
В наличии 136 шт.
Пуф Феликс квадратный, розовый велюр/ черный каркасНастоящее фото товара Пуф Феликс квадратный, розовый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Пуф Феликс квадратный, розовый велюр/ черный каркас

48
В наличии 56 шт.
Распродажа
Кресло поворотное Bella, фиолетовый, велюрНастоящее фото товара Кресло поворотное Bella, фиолетовый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
12 89013
14 690 ₽Оптовая цена

Кресло поворотное Bella, фиолетовый, велюр

95
В наличии 2 шт.