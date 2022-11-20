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Стол раздвижной Капри со стеклом

Артикул: CH-053-233
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Круглый обеденный раскладной стол Капри позволит создать невидимый и тесный контакт между присутствующими за трапезой. Это идеальное решение для кухни небольшой площади. За счет хранящейся в подстолье вставке столешница из качественного ЛДСП и закалённого стекла легко раздвигается, увеличивая вместительность до 6 человек. Устойчивость в разложенном виде достигается за счет правильных пропорций перекрещенных металлических опор. Круглый обеденный стол на перекрещенных ножках смотрится изящно, лаконично и ненавязчиво в любом интерьере. Он словно застыл в энергичном танце! Дополнительная вставка в цвет столешницы продолжает элегантный образ изделия, делая его целостным и завершенным.

Механизм трансформации: синхронного раздвижения с фиксатором, вставка - бабочка (в цвет столешницы).
Габариты опоры: 650x630.

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Основные характеристики

  • Ширина1000/1350 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы25 мм
  • Материал столешницыстекло
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1080 мм
  • Высота упаковки110 мм
  • Глубина упаковки1080 мм
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Вес упаковки41 кг

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