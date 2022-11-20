Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина1900 мм
- Ширина840 мм
- Высота760 мм
- Вес76 кг
- Объем0.273 л
- Материал ножекМассив бука
- Количество мест6
- Страна изготовленияРоссия
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стол обеденный Dino, орех
Стол обеденный Dino, черный дуб
Стол обеденный Dario, грецкий орех
Стол обеденный Марбург
Кофейный столик Contour Max
Кофейный столик Contour Mini
Стол керамический Дели
Стол Фрейк, светло-коричневый
Стол обеденный Толедо D80 мрамор
Стол ЧК М
Стол Пальмира
Стол Finezia, прозрачный, закаленное стекло
Стол раздвижной Black, белый матовый, лдсп
Стол раздвижной Sheldon, дуб каньон, лдсп
Стол Джофри белый / венге светлый
Стол деревянный Морнит орех темный
Стол Leruks, массив дуба
Стол Шелли
Стол обеденный Аврора, 160*90
Стол обеденный Ballet 100*75 темное дерево