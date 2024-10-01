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Стол Bianka, деревянный, круглый, белый

Артикул: CH-035-467
40 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол Bianka - это круглый стол, который прекрасно впишется в интерьеры разных стилей благодаря своему минималистичному дизайну. Каркас стола изготовлен из металла, что делает его очень прочным и стабильным. Столешница из МДФ сделана из высококачественных материалов, что делает ее долговечной. Наконечники на ножках выполнены из гальванизированной стали, что обеспечивает защиту от внешних факторов и добавляет к столу дополнительную прочность. Позволяет комфортно разместить до 4 человек. Этот стол отлично подойдет для использования в кафе, ресторанах, а также в домашней обстановке.

Материал ножек: Окрашенный металл
Материал столешницы: МДФ / краска
Цвет ножек: Белый
Цвет столешницы: Белый

Ширина: 90
Высота: 75
Длина: 90

Количество мест: 2
Количество в упаковке: 1
Вес: 15
Объем: 0.09
Размер упаковки 1: 930 x 930 x 60
Размер упаковки 2: 805 x 165 x 140

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина900 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота750 мм
  • Диаметр900 мм
  • Вес13 кг
  • Цвет подстольяБелый
  • Цвет столешницыБелый
  • Страна изготовленияКитай
  • ФормаКруглая
  • Материал ножекметалл

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