Характеристики товара
Описание
Стол Bianka - это круглый стол, который прекрасно впишется в интерьеры разных стилей благодаря своему минималистичному дизайну. Каркас стола изготовлен из металла, что делает его очень прочным и стабильным. Столешница из МДФ сделана из высококачественных материалов, что делает ее долговечной. Наконечники на ножках выполнены из гальванизированной стали, что обеспечивает защиту от внешних факторов и добавляет к столу дополнительную прочность. Позволяет комфортно разместить до 4 человек. Этот стол отлично подойдет для использования в кафе, ресторанах, а также в домашней обстановке.
Материал ножек: Окрашенный металл
Материал столешницы: МДФ / краска
Цвет ножек: Белый
Цвет столешницы: Белый
Ширина: 90
Высота: 75
Длина: 90
Количество мест: 2
Количество в упаковке: 1
Вес: 15
Объем: 0.09
Размер упаковки 1: 930 x 930 x 60
Размер упаковки 2: 805 x 165 x 140
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина900 мм
- Ширина900 мм
- Высота750 мм
- Диаметр900 мм
- Вес13 кг
- Цвет подстольяБелый
- Цвет столешницыБелый
- Страна изготовленияКитай
- ФормаКруглая
- Материал ножекметалл