Характеристики товара
Описание
Стул барный Saba, темно-серый, велюр
Материал: велюр / металл
Цвет: темно - серый / черный
Материал основания: металл
Цвет основания: черный
Ширина, мм: 590
Глубина, мм: 500
Высота, мм: 850
Глубина сидения, мм: 410
Высота до сидения мин., мм: 630
Высота до сидения макс., мм: 840
Максимальная нагрузка: до 120 кг
Наличие подголовника: нет
Основные характеристики
- Высота850-1070 мм
- Высота до сиденья630-840 мм
- Ширина590 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Вес11.2 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветсерый
- Размер упаковки59/34/55 см
- Страна изготовленияКитай