Характеристики товара
Описание
Барный стул BERLIN оснащён металлической дисковой базой, крашенной в чёрный цвет. На базе установлено защитное кольцо для защиты напольного покрытия от царапин и против скольжения. Регулировка осуществляется с помощью подъемно-поворотного механизма. Удобная подставка для ног, регулируется вместе с сидением. Эргономичное сиденье обтянутое приятным на ощупь велюром и в тоже время очень прочным и практичным материалом, имеет современный дизайн, который впишется в любой интерьер.
Основные характеристики
- Высота890 мм
- Высота до сиденья620 мм
- Ширина530 мм
- Глубина сиденья350 мм
- Вес8.4 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветсерый, черный
- Размер упаковки63/53/56 см
- Страна изготовленияКитай