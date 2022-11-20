Характеристики товара
Описание
Стул DAW с подлокотниками - это комфортный и стильный предмет интерьера. Прочный каркас из полипропилена обтянут яркой мебельной тканью в стиле пэчворк. Ножки изготовлены из массива бука, надежную конструкцию дополняют металлические крепления, по которым легко узнается культовый дизайн самых популярных стульев в мире.
Высокие подлокотники делают стул еще более комфортным, ткань неприхотлива в уходе и легко чистится.
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина640 мм
- Глубина600 мм
- Вес4.8 кг
- Материал каркасамассив дерева
- Обивкаткань
- Максимальная нагрузка160 кг
- Цветголубой, коричневый, серый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки700 мм
- Высота упаковки700 мм
- Глубина упаковки700 мм
- Объём упаковки0.34 м3