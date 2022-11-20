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Стул DAW Patchwork

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Характеристики товара

Описание

Стул DAW с подлокотниками - это комфортный и стильный предмет интерьера. Прочный каркас из полипропилена обтянут яркой мебельной тканью в стиле пэчворк. Ножки изготовлены из массива бука, надежную конструкцию дополняют металлические крепления, по которым легко узнается культовый дизайн самых популярных стульев в мире.
Высокие подлокотники делают стул еще более комфортным, ткань неприхотлива в уходе и легко чистится.

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина640 мм
  • Глубина600 мм
  • Вес4.8 кг
  • Материал каркасамассив дерева
  • Обивкаткань
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • Цветголубой, коричневый, серый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки700 мм
  • Глубина упаковки700 мм
  • Объём упаковки0.34 м3

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